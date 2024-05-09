بظهور ثنائي حققها من قبل.. 8 مرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي 2023-24

الخميس، 09 مايو 2024 - 18:00

كتب : FilGoal

احتفال هالاند مع فودين

يتنافس 8 لاعبين في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي (تحت 23 عاما).

كوبي ماينو

النادي : مانشستر يونايتد

كول بالمر

النادي : تشيلسي

فيليب فودين

النادي : مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي الممتاز

وظهرت أسماء فيل فودين وإرلينج هالاند ثنائي مانشستر سيتي وكول بالمر نجم تشيلسي وألكسندر إيزاك هداف نيوكاسل في القائمة بعد ترشحهم لقائمة أفضل لاعب في المسابقة.

وسبق أن حصد فيل فودين الجائزة مرتين من قبل في موسمي 2020-21 و2021-22، وفاز هالاند بالجائزة الموسم الماضي في 2022-23.

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وكان ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول حقق الجائزة لأول مرة في موسم 2019-2020.

وجاءت قائمة المرشحين

الإنجليزي فيل فودين – مانشستر سيتي - 32 مباراة – 16 هدفا – 8 تمريرات حاسمة

النرويجي إرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 28 مباراة - 25 هدفا – 5 تمريرات حاسمة

السويدي ألكسندر إيزاك – نيوكاسل يونايتد – 27 مباراة – 20 هدفا – تمريرة حاسمة

الإنجليزي كول بالمر – تشيلسي – 31 مباراة – 21 هدفا – 9 تمريرات حاسمة

الإنجليزي كوبي ماينو – مانشستر يونايتد – 21 مباراة – هدفان – تمريرة حاسمة

الإنجليزي بوكايو ساكا – أرسنال – 34 مباراة – 16 هدفا – 9 تمريرات حاسمة

الفرنسي ويليام صاليبا – أرسنال – 36 مباراة – هدفان – تمريرة حاسمة – 17 شباك نظيفة

الإيطالي ديستني أودوجي – توتنام – 28 مباراة – هدفان – 3 تمريرات حاسمة – 2 شباك نظيفة

وتتبقى جولتان على نهاية الموسم، ويتصدر أرسنال الترتيب بفارق نقطة عن مانشستر سيتي والذي لديه مباراة مؤجلة مع توتنام يخوضها الأسبوع المقبل.

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