ثلاثي الصراع ورابعهم إيمري ومفاجأة من وسط الجدول.. المرشحون لأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

الخميس، 09 مايو 2024 - 18:00

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا وبيب جوارديولا - مانشستر سيتي وأرسنال

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن القائمة الرسمية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في موسم 2023-2024.

وجاءت القائمة كالتالي:

ميكيل أرتيتا - أرسنال

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أوناي إيمري - أستون فيلا

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

أندوني إيراولا - بورنموث

يورجن كلوب - ليفربول

وحتى اللحظة يحتل أرتيتا صدارة الدوري مع أرسنال برصيد 83 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

جوارديولا مع سيتي يطارد لقب الدوري الرابع على التوالي، والسادس له مع الأزرق السماوي.

ويتواجد يورجن كلوب مع ليفربول في المركز الثالث برصيد 78 نقطة، حيث كان في المنافسة إلى أن تضررت حظوظه في الجولات الأخيرة.

أما إيمري فيعيش مع أستون فيلا مغامرة خيالية، حيث يقترب من حسم المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، برصيد 67 نقطة، بفارق 7 نقاط عن توتنام الذي لعب مباراة أقل.

بورنموث مع إيراولا يقدم كرة قدم مميزة للغاية، بعدما خلع عباءة الفريق الناجي بالكاد من الهبوط، ويحتل الآن المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

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