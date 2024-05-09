أرسنال يمدد عقد جورجينيو

أعلن نادي أرسنال تمديد عقد لاعبه الإيطالي جورجينيو حتى صيف 2025.

وانضم جورجينيو إلى أرسنال قادما من تشيلسي في يناير 2023 بعقد يمتد لـ18 شهرا ويمكن مده لعام آخر، وهو ما حدث.

وقال ميكيل أرتيتا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يسعدنا تمديد عقد جورجينيو، فهو أحد أهم أعمدة فريقنا".

وأضاف "جورجينيو نموذج يحتذى به، فهو يتمتع بمهارات قيادية رائعة، فضلا عن قدرته الفريدة على التحكم في أسلوب اللعب".

منذ انضمامه إلى أرسنال في شتاء 2023 لعب البالغ 32 عاما أكثر من 50 مباراة بقميص المدفعجية في كل المسابقات.

ويسعى أرسنال لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي المفقود منذ 2004 الموسم الحالي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل.

وذلك قبل جولتين من نهاية الموسم.