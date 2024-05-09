استعدادا لنهائي الكونفدرالية.. بعثة الزمالك تصل إلى المغرب

وصلت بعثة الزمالك إلى المغرب استعدادا لنهائي الكونفدرالية ومواجهة فريق نهضة بركان.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

ويترأس حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق ويرافقه كلا من حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وكانت إدارة النادي قد وفرت طائرة خاصة لسفر البعثة لتوفير سبل الراحة قبل المواجهة المرتقبة.

وجاءت قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد– محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

وتأهل الزمالك للنهائي بالفوز على دريمز الغاني بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

فيما تفوق نهضة بركان بنتيجة 6-0 في مجموع المباراتين اعتباريا ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي الفريقان في ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 12 مايو.

وتقام المباراة على ملعب بلدية بركان والذي أُفتتح عام 2014، ويتسع لـ 10 آلاف مشجع.

وسيبدأ اللقاء في العاشرة مساءَ بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 6.

ولم يتحدد بعد معلق المباراة.

وسيلتقي الفريقان مجددا في استاد القاهرة يوم الأحد الموالي الموافق 19 مايو إيابا لحسم اللقب.