مدرب نهضة بركان: نعاني من 6 غيابات قبل مواجهة الزمالك

تحوم الشكوك حول قدرة 6 لاعبين من فريق نهضة بركان المغربي على المشاركة أمام الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الأحد المقبل.

ويحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وأوضح معين الشعباني مدرب نهضة بركان أن الإصابة ضربت السداسي لامين كامارا، عبد الكريم باعدي، أسامة الميلوري، عمر العرجون، يوسف الفحلي، يوسف الزغودي.

وقال الشعباني في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "أتمنى استعادة جميع لاعبينا المصابين خلال الأسبوع المقبل، حتى نكون جاهزين في مباراة الإياب في مصر، حيث سيحسم اللقب".

وأضاف "هناك عدة غيابات عن مباراة الزمالك، وهم عبد الكريم باعدي، أسامة الميلوري، لامين كامارا، عمر العرجون، يوسف الفحلي، يوسف الزغودي".

وشدد المدرب التونسي "علينا توخي الحذر وأن نحسن اختياراتنا، خاصة وأن مباراة الذهاب ستلعب على أرضنا".

ويستعد نهضة بركان لاستضافة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.

بينما يقام لقاء الإياب على استاد القاهرة يوم الأحد 19 مايو.

وكان الزمالك قد توج بلقب الكونفدرالية مرة واحدة من قبل في عام 2019 وكانت على حساب نهضة بركان.

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