بعثة الزمالك تسافر إلى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

غادرت بعثة فريق الزمالك صباح اليوم الخميس القاهرة متجهة إلى المغرب استعدادا لنهائي بطولة الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

ويترأس حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق ويرافقه كلا من حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وكانت إدارة النادي قد وفرت طائرة خاصة لسفر البعثة لتوفير سبل الراحة قبل المواجهة المرتقبة.

وجاءت قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد– محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

وتأهل الزمالك للنهائي بالفوز على دريمز الغاني بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

فيما تفوق نهضة بركان بنتيجة 6-0 في مجموع المباراتين اعتباريا ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

وغاب مصطفى شلبي ومصطفى الزناري ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بسبب الإصابة، ومحمود علاء لأسباب فنية.

فيما يغيب الثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر عن المشاركة القارية بقميص الأبيض بسبب مشاركتهم مع فرق سابقة في الموسم الحالي قبل الانتقال في يناير الماضي.

ويعود الثلاثي يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد أشرف "روقا" ومحمد صبحي لـ قائمة الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي الفريقان في ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 12 مايو.

وتقام المباراة على ملعب بلدية بركان والذي أُفتتح عام 2014، ويتسع لـ 10 آلاف مشجع.

وسيبدأ اللقاء في العاشرة مساءَ بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 6.

ولم يتحدد بعد معلق المباراة.

وسيلتقي الفريقان مجددا في استاد القاهرة يوم الأحد الموالي الموافق 19 مايو إيابا لحسم اللقب.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الزمالك مع نهضة بركان من قبل في نهائي نسخة 2019 للكونفدرالية.

وفاز نهضة بركان أمام أنصاره بهدف لابا كودجو ذهابا، وبنفس النتيجة فاز الزمالك إيابا بهدف محمود علاء، وحسمت ركلات الترجيح اللقب للأبيض.