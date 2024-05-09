قبل مواجهة نهضة بركان.. الزمالك يوجه الشكر لوزيري الطيران والرياضة

وجه نادي الزمالك الشكر لوزيري الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد تذليل كافة العقبات للفريق للسفر إلى المغرب.

وأوضح الزمالك في بيان رسمي، أن وزير الرياضة تابع كل ما يتعلق بسفر الفريق وتلبية متطالبته بشكل فوري.

ويستعد الزمالك للسفر لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم 12 مايو الجاري.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد تجاوز دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، فيما تخطى نهضة بركان منافسه اتحاد العاصمة الجزائري والذي رفض خوض مواجهة الإياب بعد أزمة الذهاب في المغرب.

وجاء بيان الزمالك كالتالي.

يتوجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بأسمى معاني الشكر والتقدير لوزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على كافة التسهيلات التي قدمتها وزراتي الطيران المدني والشباب والرياضة للترتيب لرحلة سفر الفريق الأول إلى المغرب لخوض ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحرصت وزارة الطيران المدني على تذليل كل العقبات المتعلقة برحلة الطيران المقررة للفريق الأول إلى المملكة المغربية، فضلا عن المتابعة المستمرة من وزير الرياضة لكل ما يتعلق بسفر الفريق وتلبية المطالب بشكل فوري

يأتي ذلك في ظل العلاقة القوية التي تجمع مجلس إدارة نادي الزمالك بكافة المؤسسات الحكومية والوطنية، من أجل تعاون مثمر في إطار المناخ الهادف لتنمية وبناء الرياضة المصرية.