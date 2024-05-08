تقرير مغربي: يحيى عطية الله قرر الرحيل من روسيا.. واهتمام عربي

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 22:04

كتب : FilGoal

يحيى عطية الله

يقترب المغربي يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي من الرحيل عن فريقه وسط اهتمام من أندية روسية وعربية.

وبات سوتشي على أعتاب الهبوط إلى الدرجة الثانية الروسية قبل 3 جولات على النهاية بتذيل الترتيب.

وبحسب موقع "هسبورت" المغربي فإن عطية الله سيضطر للرحيل حال هبط الفريق للدرجة الثانية رغم استمرار عقده حتى 2026.

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وأشار التقرير إلى أن الظهير المغربي يحظى باهتمام روسي وعربي للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح التقرير إلى أن الظهير سيحسم مستقبله في الصيف بعد الاطلاع على العروض المقدمة له.

وشدد " من المستبعد أن ينتقل إلى فريق روسي آخر، حيث يُفضل خوض تجربة جديدة بعيدا عن روسيا".

وانضم عطية الله قادما من الوداد إلى سوتشي في يناير الماضي وخاض فقط 8 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

وتتبقى 3 جولات على نهاية الدوري الروسي ويقبع فريقه في ذيل الترتيب برصيد 20 نقطة ويحتاج الفريق للفوز في آخر 3 مباريات مع تعثر منافسيه على آمل خوض مباراة الملحق للبقاء وسط الكبار لموسم إضافي.

وارتبط اسم المغربي من قبل بالانتقال للأهلي وكذلك أكثر من نادي سعودي لكن دون أن يتم الانتقال.

سوتشي الدوري الروسي يحيى عطية الله
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