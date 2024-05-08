انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (2)-(1) بايرن ميونيخ.. الملكي لا يستسلم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب بنتيجة 2-2 بين الفريقين في أليانز أرينا قبل مواجهة سانتياجو بيرنابيو.

ويحتاج أي فريق للفوز في المباراة من أجل خطف بطاقة التأهل للنهائي ومواجهة بوروسيا دورتموند المتأهل على حساب باريس سان جيرمان.

وانتهت المباراة بالتعادل سيخوض الفريقان شوطين إضافيين وإذا تواصل سنلجأ لركلات الترجيح لحسم المتأهل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+1: جووووول والحكم يرفع راية التسلل، وتقنية الفيديو تحتسب الهدف

ق 88: جوووووووووول البديل يسجل

ق 85: خروج كين وموسيالا ومشاركة مولر وتشوبو

ق 83: تسديدة من فيني تمر أعلى العارضة

ق 75: تسديدة من كين ترتطم بالشباك من خارج المرمى

ق 73: الحكم يلغي الهدف بسبب ضربة من ناتشو ضد كيميتش

ق 72: جوووووووووول التعااااااادل من ك

ق 70: مشاركة كامافينجا ومودريتش بدلا من كروس وتشواميني

ق 68: جوووووووول أوووووووووووول ألفونسو يسجل الأول لبايرن

ق 66: تسديدة من موسيالا وتسديدة من لونين على طريقة نوير يحولها لركنية.

ق 60: نوير يمنع تصويبة صاروخية من فيني

ق 59: نوير يتألق في التصدي لركلة حرة مباشرة رائعة من رودريجو

ق 56: عرضية فيني وتسديدة أرضية من رودريجو تمر بجوار القائم الأيسر

ق 54: تسديدة من هاري كين والحارس يتصدى

ق 47: تسديدة من ديفيز تصطدم بقدم كاربخال وتخرج لركنية أعلى العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: بينية من لايمر إلى كين لكن لونين في الموعد وأبعد الكرة لركنية.

ق 40: عرضية من فيني تمر من الجميع ويبعدها نوير ببراعة بأطراف أصابعه لركنية.

ق 28: كين يسدد كرة على الطائر ولونين يبعدها ببراعة لركنية

ق 27: سقوط جنابري وتلقيه العلاج ومشاركة ألفونسو ديفيز

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ق 13: القائم يمنع تسديدة فيني ومتابعة رودريجو يتصدى لها نوير

ق 6: عرضية من كاربخال تمر من أمام الجميع بمواجهة المرمى

بداية اللقاء