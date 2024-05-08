انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (2)-(1) بايرن ميونيخ.. الملكي لا يستسلم

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 21:41

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز - ريال مدريد - بايرن ميونيخ - داني كاربخال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب بنتيجة 2-2 بين الفريقين في أليانز أرينا قبل مواجهة سانتياجو بيرنابيو.

ويحتاج أي فريق للفوز في المباراة من أجل خطف بطاقة التأهل للنهائي ومواجهة بوروسيا دورتموند المتأهل على حساب باريس سان جيرمان.

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وانتهت المباراة بالتعادل سيخوض الفريقان شوطين إضافيين وإذا تواصل سنلجأ لركلات الترجيح لحسم المتأهل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+1: جووووول والحكم يرفع راية التسلل، وتقنية الفيديو تحتسب الهدف

ق 88: جوووووووووول البديل يسجل

ق 85: خروج كين وموسيالا ومشاركة مولر وتشوبو

ق 83: تسديدة من فيني تمر أعلى العارضة

ق 75: تسديدة من كين ترتطم بالشباك من خارج المرمى

ق 73: الحكم يلغي الهدف بسبب ضربة من ناتشو ضد كيميتش

ق 72: جوووووووووول التعااااااادل من ك

ق 70: مشاركة كامافينجا ومودريتش بدلا من كروس وتشواميني

ق 68: جوووووووول أوووووووووووول ألفونسو يسجل الأول لبايرن

ق 66: تسديدة من موسيالا وتسديدة من لونين على طريقة نوير يحولها لركنية.

ق 60: نوير يمنع تصويبة صاروخية من فيني

ق 59: نوير يتألق في التصدي لركلة حرة مباشرة رائعة من رودريجو

ق 56: عرضية فيني وتسديدة أرضية من رودريجو تمر بجوار القائم الأيسر

ق 54: تسديدة من هاري كين والحارس يتصدى

ق 47: تسديدة من ديفيز تصطدم بقدم كاربخال وتخرج لركنية أعلى العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: بينية من لايمر إلى كين لكن لونين في الموعد وأبعد الكرة لركنية.

ق 40: عرضية من فيني تمر من الجميع ويبعدها نوير ببراعة بأطراف أصابعه لركنية.

ق 28: كين يسدد كرة على الطائر ولونين يبعدها ببراعة لركنية

ق 27: سقوط جنابري وتلقيه العلاج ومشاركة ألفونسو ديفيز

ق 13: القائم يمنع تسديدة فيني ومتابعة رودريجو يتصدى لها نوير

ق 6: عرضية من كاربخال تمر من أمام الجميع بمواجهة المرمى

بداية اللقاء

ريال مدريد بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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