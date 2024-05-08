انتهت كرة سلة - الأهلي (76)-(71) الزمالك.. فوز أحمر جديد

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 20:54

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة سلة

يلعب فريق الأهلي ضد الزمالك في ثاني مباريات سلسلة نصف نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة.

وكان اللقاء الأول قد انتهى بفوز الأهلي ليتقدم في السلسلة 1-0.

لمشاهدة المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 76-71

ق0:25 الفارق يتقلص مجددا والنتيجة 74-69 للأهلي

ق0:30 مهاب ياسر يسجل رميتين والنتيجة 73-66 لصالح الأهلي

ق0:43 إيهاب أمين يتقدم للأهلي بفارق 9 نقاط والتقدم 73-64

ق1:10 الفارق يتقلص لست نقاط 70-64 للأهلي

ق1:10 تقدم الأهلي 70-62

ق3:35 الفارق يتقلص بثلاثية بيضاء والنتيجة 69-61

ق5:55 تقدم الأهلي متسمر والنتيجة 67-54

ق7:01 الأهلي متقدم 63-51

الفترة الرابعة

ق0:00 نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 60-49

6:20 تقدم الأهلي 50-36

ق9:37 إصابة قوية لعمر طارق

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي بفارق 9 نقاط

ق00:24 ثلاثية من براندون والتقدم 38-29 للأهلي

ق1:10 الفارق يتقلص 33-29 لصالح الأهلي

ق2:17 الأهلي متقدم 33-25

ق4:24 ثلاثية من براندون توسع الفارق 31-21 للأهلي

ق6:28 احتساب الثلاثية بثنائية فقط بعد اللجوء للفيديو

ق6:28 ثلاثية من أحمد مهيب والأهلي يوسع الفارق 27-17

الفترة الثانية

ق0:00 الأهلي يحسم الفترة الأولى 18-13

ق1:50 ثلاثية من أحمد عزب تقلص الفارق 15-11

ق2:55 ثلاثية من إيهاب أمين والتقدم 15-8 للأهلي

10-8 ثلاثية من سيف سمير وتقدم أول للأهلي

6-5 الأهلي يقلص الفارق إلى نقطة

5-0 تفوق أبيض في البداية وتقدم الزمالك

الفترة الأولى

الأهلي الزمالك كرة سلة دوري السوبر
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