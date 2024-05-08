انتهت كرة سلة - الأهلي (76)-(71) الزمالك.. فوز أحمر جديد
الأربعاء، 08 مايو 2024 - 20:54
كتب : FilGoal
يلعب فريق الأهلي ضد الزمالك في ثاني مباريات سلسلة نصف نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة.
وكان اللقاء الأول قد انتهى بفوز الأهلي ليتقدم في السلسلة 1-0.
لمشاهدة المباراة من هنا
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نهاية المباراة بفوز الأهلي 76-71
ق0:25 الفارق يتقلص مجددا والنتيجة 74-69 للأهلي
ق0:30 مهاب ياسر يسجل رميتين والنتيجة 73-66 لصالح الأهلي
ق0:43 إيهاب أمين يتقدم للأهلي بفارق 9 نقاط والتقدم 73-64
ق1:10 الفارق يتقلص لست نقاط 70-64 للأهلي
ق1:10 تقدم الأهلي 70-62
ق3:35 الفارق يتقلص بثلاثية بيضاء والنتيجة 69-61
ق5:55 تقدم الأهلي متسمر والنتيجة 67-54
ق7:01 الأهلي متقدم 63-51
الفترة الرابعة
ق0:00 نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 60-49
6:20 تقدم الأهلي 50-36
ق9:37 إصابة قوية لعمر طارق
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي بفارق 9 نقاط
ق00:24 ثلاثية من براندون والتقدم 38-29 للأهلي
ق1:10 الفارق يتقلص 33-29 لصالح الأهلي
ق2:17 الأهلي متقدم 33-25
ق4:24 ثلاثية من براندون توسع الفارق 31-21 للأهلي
ق6:28 احتساب الثلاثية بثنائية فقط بعد اللجوء للفيديو
ق6:28 ثلاثية من أحمد مهيب والأهلي يوسع الفارق 27-17
الفترة الثانية
ق0:00 الأهلي يحسم الفترة الأولى 18-13
ق1:50 ثلاثية من أحمد عزب تقلص الفارق 15-11
ق2:55 ثلاثية من إيهاب أمين والتقدم 15-8 للأهلي
10-8 ثلاثية من سيف سمير وتقدم أول للأهلي
6-5 الأهلي يقلص الفارق إلى نقطة
5-0 تفوق أبيض في البداية وتقدم الزمالك
الفترة الأولى