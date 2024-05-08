منافس الأهلي - بـ 9 لاعبين.. الترجي يودع كأس تونس أمام أحد فرق الدرجة الثانية

ودع فريق الترجي التونسي منافسات كأس تونس من دور الـ32 بعد الخسارة أمام محيط قرقنة أحد فرق الدرجة الثانية.

وخسر الترجي أمام محيط قرقنة بهدفين مقابل هدف واحد عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

ولعب الترجي مباراة الكأس بدون اللاعبين الأجانب وفقا للوائح الاتحاد التونسي التي تنص على لعب الفرق بدون الأجانب حال اللعب ضد فرق من الدرجات الأدنى.

كما دفع الجهاز الفني للترجي بعدد كبير من اللاعبين البدلاء أمام فريق محيط قرقنة.

وخاض الترجي أغلب فترات المباراة بتسعة لاعبين فقط بعد التعرض لحالتي طرد في الدقيقتين 57 و65 لكل من أمان الله مجاهد وهاني عمامو على الترتيب.

وافتتح محيط قرقنة التسجيل في الدقيقة 69 مستغلا النقص العددي في صفوف الترجي.

ولكن نجح الترجي في خطف هدف التعادل في الدقيقة 89 من ركلة جزاء سجلها ياسين مرياح.

وفي الشوطين الإضافيين خطف محيط قرقنة هدف الفوز في الدقيقة 112 ليحسم التأهل لثمن النهائي.

ومنذ تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا متخطيا صنداونز، يعاني الترجي من النتائج السلبية في المسابقات المحلية.

إذ تعادل الترجي أمام الصفاقسي وخسر من الملعب التونسي ضمن منافسات الدوري قبل أن يودع كأس تونس من فريق محيط قرقنة.

ويخوض الترجي مباراة واحدة قبل مواجهتي الأهلي في نهائي دوري الأبطال.

إذ يلعب الترجي أمام النجم الساحلي يوم 12 مايو الجاري.

ويستضيف الترجي فريق الأهلي على استاد رادس يوم السبت 18 مايو الجاري بينما لقاء الإياب في مصر يوم 25 من الشهر ذاته.