توخيل يتحدث عن إمكانية عودته للدوري الإنجليزي الموسم المقبل

تحدث توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ عن إمكانية عودته للدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

قبل عدة أشهر، اتفق بايرن وتوخيل على الانفصال في نهاية الموسم الجاري.

وقال توخيل: "هل سأعود للدوري الإنجليزي الموسم المقبل؟ أفضل عدم الإجابة، لكن ليس سرا أنني أحببت الوقت الذي قضيته في تشيلسي وإنجلترا

وأضاف في تصريحات لشبكة TNT "أحب الدوري الإنجليزي الممتاز بالتأكيد، لقد كان وقتًا خاصا جدًا جدًا وأتذكره جيدا".

وتابع "أين سأكون الموسم المقبل؟ من المستبعد جدا أن أتواجد في بايرن، اتفقنا على الانفصال، لا يوجد سبب في الوقت الحالي للشك في هذا الاتفاق".

وأكمل "المبادرة في الانفصال جاءت من النادي، وأنا بخير".

وترددت الأقاويل حول إمكانية استمرار توخيل مع بايرن الموسم المقبل بعد نجاحه في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد توخيل مع فريقه للعب ضد ريال مدريد في إياب نصف النهائي مساء الأربعاء بعد التعادل في الذهاب 2-2.

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