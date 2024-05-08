الزمالك يعترض على وجود حكام من تونس في نهائي الكونفدرالية

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 15:27

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك إرساله اعتراضا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص تعيين حكام تونسيين لتقنية الفيديو بنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك اعترض على تواجد حكام تونسيين في تقنية الفيديو وهي نفس جنسية معين الشعباني مدرب نهضة بركان.

أخبار متعلقة:
راكيتيتش: أتمنى انتقال مودريتش إلى الدوري السعودي خبر في الجول - متصدر الدوري المقدوني يطلب ضم لاعب وسط بايونيرز لن يعود لتشيلسي.. رومانو: زياش سينتقل لجالاتاسراي بشكل نهائي نهائي الكونفدرالية – الشعباني: يجب التحضير لمواجهة الزمالك جيدا.. وأتمنى استعادة جميع الغائبين

ويتواجد هيثم قيراط الحكم التونسي بغرفة الفيديو خلال مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان والتي ستقام في القاهرة.

وجاء البيان بالكامل كالتالي

أرسلت إدارة نادي الزمالك اعتراضاً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص تعيين حُكام تونسيين لتقنية الفيديو، سواء حُكام رئيسيين أو من ضمن طاقم تقنية الفيديو، في مباراتي نهضة بركان المغربي في ذهاب وإياب نهائي البطولة الكونفدرالية المقرر لهما يومي 12و19 من مايو الجاري

وجاء اعتراض نادي الزمالك مُتضمناً أن حُكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب يحملون نفس جنسية مدرب فريق نهضة بركان المغربي وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية التي من المفترض أن يحرص الاتحاد الأفريقي عليها في مناسبات حاسمة كنهائي البطولة الكونفدرالية.

وطالب نادي الزمالك في اعتراضه على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأفريقي بإعادة النظر في اختيار حُكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب للنهائي، حتى يتم رفع الحرج عن الُحكام التونسيين، الذين قد يستشعرون الحرج عند اتخاذ بعض القرارات، والتي قد يشوبها عدم التوفيق أو الجدل، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

ويؤكد نادي الزمالك أنه دائما ما يشيد بنزاهة التحكيم الأفريقي الذي يعتبر شريكاً فاعلاً في نجاح البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي ويثمن كونه عنصراً رئيسياً في خطة التطوير لكرة القدم في أفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو الجاري، بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 19 مايو.

الزمالك نهضة بركان كأس الكونفدرالية الإفريقية
نرشح لكم
الزمالك يجتمع مع المراقب والمنسق الأمني لنهائي الكونفدرالية رئيس نهضة بركان: اسم الزمالك معروف في إفريقيا.. وهذا ما أتمناه للمباراة النهائية بيرسي تاو يحصد جائزة أفضل لاعب لعام 2023 من اتحاد دول جنوب إفريقيا مران الزمالك - تقسيم الفريق إلى مجموعتين قبل مواجهة نهضة بركان العدد أصبح 5.. المغرب يستضيف مباراتين لحساب مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم 2026 أول تصريحات حسين لبيب بعد وصول الزمالك إلى المغرب رقم يتحقق للمرة الرابعة.. غينيا تكمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى أوليمبياد باريس استعدادا لنهائي الكونفدرالية.. بعثة الزمالك تصل إلى المغرب
أخر الأخبار
تين هاج: ماونت تعرض لإصابة جديدة.. وانتكاسة لـ شو قبل مواجهة أرسنال 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يكشف لـ في الجول موعد تسلم كأس الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
أثلتيك: كارثة في أياكس حال عدم التأهل لكبرى البطولات القارية ساعة | الكرة الأوروبية
بالمر لاعب الشهر.. ودايش أفضل مدرب في إبريل بالدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: كورتوا سيلعب ضد غرناطة.. وهذا موقف تشواميني من نهائي الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - سيراميكا (2)-(1) طلائع الجيش.. بسام يتألق 2 ساعة | الدوري المصري
الزمالك يجتمع مع المراقب والمنسق الأمني لنهائي الكونفدرالية 2 ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - أحمد ريان يقود سيراميكا أمام الطلائع للاقتراب من المربع الذهبي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 3 السماح لحضور الجمهور بالسعة الكاملة لكافة الملاعب في المسابقات المحلية.. و30 ألف للقاهرة وبرج العرب 4 قائمة الزمالك - عودة أوباما وروقا وصبحي.. وغياب سداسي في ذهاب نهائي الكونفدرالية