الزمالك يعترض على وجود حكام من تونس في نهائي الكونفدرالية

أعلن نادي الزمالك إرساله اعتراضا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص تعيين حكام تونسيين لتقنية الفيديو بنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك اعترض على تواجد حكام تونسيين في تقنية الفيديو وهي نفس جنسية معين الشعباني مدرب نهضة بركان.

ويتواجد هيثم قيراط الحكم التونسي بغرفة الفيديو خلال مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان والتي ستقام في القاهرة.

وجاء البيان بالكامل كالتالي

أرسلت إدارة نادي الزمالك اعتراضاً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص تعيين حُكام تونسيين لتقنية الفيديو، سواء حُكام رئيسيين أو من ضمن طاقم تقنية الفيديو، في مباراتي نهضة بركان المغربي في ذهاب وإياب نهائي البطولة الكونفدرالية المقرر لهما يومي 12و19 من مايو الجاري

وجاء اعتراض نادي الزمالك مُتضمناً أن حُكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب يحملون نفس جنسية مدرب فريق نهضة بركان المغربي وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية التي من المفترض أن يحرص الاتحاد الأفريقي عليها في مناسبات حاسمة كنهائي البطولة الكونفدرالية.

وطالب نادي الزمالك في اعتراضه على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأفريقي بإعادة النظر في اختيار حُكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب للنهائي، حتى يتم رفع الحرج عن الُحكام التونسيين، الذين قد يستشعرون الحرج عند اتخاذ بعض القرارات، والتي قد يشوبها عدم التوفيق أو الجدل، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

ويؤكد نادي الزمالك أنه دائما ما يشيد بنزاهة التحكيم الأفريقي الذي يعتبر شريكاً فاعلاً في نجاح البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي ويثمن كونه عنصراً رئيسياً في خطة التطوير لكرة القدم في أفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو الجاري، بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 19 مايو.