نهائي الكونفدرالية – الشعباني: يجب التحضير لمواجهة الزمالك جيدا.. وأتمنى استعادة جميع الغائبين

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 14:14

كتب : FilGoal

معين الشعباني مدرب المصري أمام ريفرز يونايتد

يرى معين الشعباني المدير الفني لنهضة بركان المغربي أن فريقه يجب أن يستعد جيدا لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.

ونجح فريق نهضة بركان في تحقيق الانتصار الرابع على التوالي بمسابقة الدوري المغربي.

وتغلب نهضة بركان على المغرب التطواني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة من الجولة 26.

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وخطف نهضة بركان الفوز في مباراة درامية أمام المغرب التطواني الذي لعب بعشرة لاعبين بداية من الدقيقة 36.

وقال الشعباني عقب المباراة: "حققنا هدفنا وهو الفوز بالنقاط الثلاثة رغم صعوبة التحضير لهذه المواجهة".

وأضاف "أتمنى أن نستعيد جميع لاعبينا أمام الزمالك في الذهاب والإياب وألا تكون لدينا أي إصابة".

وأكمل "الزمالك يعتبر من الأندية الكبيرة ونفس الشيء بالنسبة لفريقنا الذي تعود على التواجد في هذه المناسبات في السنوات الماضية".

وأتم تصريحاته "يجب التحضير جيدا لهذه المواجهة، ونهضة بركان سيكون حاضرا في الموعد واللقب بالتأكيد سيتم حسمه في مصر".

ويستعد نهضة بركان لاستضافة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.

بينما لقاء الإياب يقام على استاد القاهرة يوم الأحد 19 مايو.

وكان الزمالك قد توج بلقب الكونفدرالية مرة واحدة من قبل في عام 2019 وكانت على حساب نهضة بركان.

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