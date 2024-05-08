الرابع في تاريخ النادي.. بالمر يحصل على جائزتين لأفضل لاعب في الموسم بتشيلسي

أعلن نادي تشيلسي تتويج لاعبه كول بالمر بجائزة أفضل لاعب بالفريق في الموسم الحالي 2023/2024.

كول بالمر النادي : تشيلسي تشيلسي

ونظم تشيلسي حفل لتقديم الجوائز للاعبين عن الأفضل في الموسم.

وحصل بالمر على جائزتين لأفضل لاعب في تشيلسي، الأولى مقدمة من النادي والثانية بتصويت اللاعبين.

وأصلح بالمر رابع لاعب في تشيلسي يتوج بالجائزتين في موسم واحد بعد إدين هازارد وويليان وتياجو سيلفا.

على الجانب الآخر حصلت لوران جيمس شقيقة ريس جيمس لاعب الفريق على جائزة أفضل لاعبة في تشيلسي على مستوى السيدات.

وانضم بالمر لتشيلسي قادما من مانشستر سيتي في بداية الموسم الحالي.

ولعب جيمس مع تشيلسي من بداية الموسم 42 مباراة وخلالها نجح في تسجيل 24 هدفا وصناعة 13 آخرين.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثامن ونقطتين عن نيوكاسل صاحب المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.