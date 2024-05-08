تقرير: تشيلسي حريص على التعاقد مع بيكفورد

لا يزال تشيلسي يبحث عن تدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق الأزرق، وذلك استعدادا للموسم المقبل.

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر" أن تشيلسي وضع جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون ومنتخب إنجلترا على رأس قائمة المطلوبين لدعم هذا المركز في الفريق.

وسيحاول تشيلسي التعاقد مع بيكفورد قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك رغم الصعوبة المتوقع أن يواجهها في الصفقة.

ومن المتوقع أن يضع إيفرتون رقما كبيرا من أجل التخلي عن حارسه.

وفي حالة عدم مقدرة تشيلسي التعاقد مع بيكفورد سيحول أنظاره إلى آرون رامسديل حارس مرمى أرسنال الحالي، والذي أصبح الحارس الثاني في الفريق بعد التعاقد مع دافيد رايا.

وأصبح الصربي دوردي بيتروفيتش حارس مرمى تشيلسي الأساسي منذ إصابة الإسباني روبرت سانشيز في ديسمبر الماضي.

بيكفورد البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف إيفرتون في عام 2017 قادما من سندرلاند في صفقة قياسية وقتها اقتربت من 30 مليون جنيه إسترليني.