لويس إنريكي: كرة القدم ليست رياضة عادلة

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 11:30

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن كرة القدم ليست رياضة عادلة ولا تكافئ المجتهد دائما، وذلك بعدما ودع دوري أبطال أوروبا.

وتأهل بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على سان جيرمان بهدف دون رد في إياب نصف نهائي البطولة، ليكرر نتيجة الذهاب.

وقال لويس إنريكي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "من الصعب أن تلعب مباراة تسدد فيها في القائم 4 مرات ولا تسجل هدفا واحدا. 6 كرات في العارضة والقائمين خلال المباراتين أمر عجيب".

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وأضاف المدرب الإسباني "كرة القدم ليست رياضة عادلة، فهي لا تكافئ المجتهد دائما، ولا يفوز فيها من يلعب أفضل باستمرار".

وتابع "على الرغم من كل شيء، يجب أن أهنئ دورتموند أيضًا. أعتقد أنهم لعبوا مباراة رائعة، وأتيحت لهم الفرصة للوصول إلى النهائي".

وأكمل "نشعر بالحزن وخيبة الأمل لأننا نعتقد أننا نستحق المزيد. لكن هذه هي الحياة. وعليك أن تعرف كيف تنهض من جديد".

وأتم "جماهيرنا كالعادة كانت رائعة وخلقت أجواء كروية مدهشة، أعتقد أنه من المؤسف أننا لم نستطع إسعادهم بالتأهل للنهائي، لكننا سنجمع قوانا ونحاول أن نكون أقوى في الموسم المقبل".

هدف فوز الفريق الألماني جاء برأسية من المدافع ماتس هوميلس.

وبذلك يكون دورتموند وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه بعد أعوام 1997 و2013.

وينتظر دورتموند الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

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