منافس الزمالك - البروفة الأخيرة.. نهضة بركان يقلب تأخره لفوز صعب على المغرب التطواني بالدوري

الأربعاء، 08 مايو 2024 - 00:15

كتب : FilGoal

نهضة بركان

نجح فريق نهضة بركان في تحقيق الانتصار الرابع على التوالي بمسابقة الدوري المغربي.

وتغلب نهضة بركان على المغرب التطواني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة من الجولة 26.

وخطف نهضة بركان الفوز في مباراة درامية أمام المغرب التطواني الذي لعب بعشرة لاعبين بداية من الدقيقة 36.

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وافتتح حمزة غطاس لاعب المغرب التطواني التسجيل في الدقيقة 19 قبل أن يهدر يوسوفو دايو ركلة جزاء في الدقيقة 29 تحرم نهضة بركان من التعادل.

وعاد دايو وتصدى لركلة جزاء جديدة في الدقيقة 38 ونجح هذه المرة في إدراك التعادل.

ومع بداية الشوط الثاني نجح يوسف مهري في التقدم لنهضة بركان في الدقيقة 51.

ولكن تعادل المغرب التطواني مرة أخرى في الدقيقة 79 من ركلة جزاء عن طريق بابي بادجي.

وحسم جبريل واتارا نقاط المباراة لصالح نهضة بركان بهدف قاتل في الدقيقة 85.

ويستعد نهضة بركان لاستضافة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.

بينما لقاء الإياب يقام على استاد القاهرة يوم الأحد 19 مايو.

وكان الزمالك قد توج بلقب الكونفدرالية مرة واحدة من قبل في عام 2019 وكانت على حساب نهضة بركان.

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