طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الثنائي ربيعة وكوكا

تعرض الثنائي رامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا للإصابة خلال مواجهة الاتحاد في الدوري لكن لم يخرج الثنائي من الملعب.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بمسابقة الدوري.

وكشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي عن تفاصيل إصابة الثنائي.

وقال جاب الله عبر الموقع الرسمي للنادي: "تعرض رامي ربيعة لكدمة قوية أسفل الكاحل".

وكشف "سيخضع ربيعة لاختبار طبي غدا قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته".

واختتم تصريحاته "أحمد كوكا يعاني من آثار كدمة قوية في الركبة وسوف يخضع لفحص جديد".

وقضى الأهلي على آمال الاتحاد السكندري في التأهل القاري بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة ليصعد إلى المركز السابع من 14 مباراة.

بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 32 نقطة في المركز الخامس من 21 مباراة.

وسجل كل من وسام أبو علي ورضا سليم وعمر كمال ومحمود كهربا أهداف الأهلي بينما سجل بنيامين بواتينج هدف الاتحاد الوحيد.

ونجح الأهلي بذلك تحقيق انتصاره الثامن على التوالي أمام الاتحاد في مختلف المسابقات.