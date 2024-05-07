تشكيل الاتحاد - مابولولو يقود الهجوم أمام الأهلي.. وتقا ومورو أساسيان

بدأ طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد بالثنائي سيف تقا وساليفو مورو في التشكيل الأساسي أمام الأهلي.

ويقود كريستوفاو مابولولو هجوم زعيم الثغر.

ويستضيف الأهلي فريق الاتحاد في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بمسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل زعيم الثغر كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح - مصطفى إبراهيم - سيف تقا - كريم الديب

خط الوسط: مورو ساليفو - عمر الوحش - خالد الغندور - عبد الغني محمد - أحمد عيد

خط الهجوم: كريستوفاو مابولولو

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 27 نقطة بعد خوض 13 مباراة في المسابقة.

بينما الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعد 20 مباراة خاضهم الفريق.