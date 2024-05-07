الكونفدرالية - عيسى سي حكما لمواجهة الإياب بالنهائي بين الزمالك ونهضة بركان

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 17:50

كتب : أحمد شوقي صلاح

عيسى سي الحكم السنغالي

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يخطره بطاقم تحكيم مباراة الإياب ضد نهضة بركان.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان يوم 12 مايو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بينما الإياب بعد أسبوع.

ويقام لقاء الإياب يوم الأحد 19 مايو في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة.

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ويتكون طاقم تحكيم مباراة الإياب كالآتي:

- حكم ساحة: السنغالي عيسى سي

- حكم مساعد: جابريل كامارا

- حكم مساعد: نوحا بانجورا

- حكم رابع: عمر عبد القادر

- حكم فيديو: الجابوني بيير أتشو

- حكم فيديو مساعد: الموريتانية ماريا ريفيت

- حكم فيديو مساعد: التونسي خليل حساني

وأدار عيسى سي للزمالك هذا الموسم مباراة واحدة انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام ساجرادا في دور المجموعات.

بينما سبق وأن أدار 4 مباريات لنهضة بركان بشكل عام وفاز الفريق المغربي مرتين وتعادل مرة وخسر أخرى.

وكان عيسى سي حكما لمواجهة الزمالك أمام شباب بلوزداد بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا العام الماضي وانتهت بفوز الفريق الجزائري بهدف دون مقابل.

ويقود المباراة الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو مباراة الذهاب بنهائي الكونفدرالية والمقرر إقامتها بالمغرب.

الزمالك الكونفدرالية نهضة بركان عيسى سي
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