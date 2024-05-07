بدون الدوليين المصريين.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد دور الـ 32 من كأس مصر

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 17:21

كتب : FilGoal

كأس بطولة كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

وتقرر إقامة دور الـ32 بدون اللاعبين الدوليين إذ سيقام في فترة التوقف الدولي المقبلة.

وتقام منافسات دور الـ32 خلال الفترة من 28 مايو الجاري إلى 1 يونيو المقبل.

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وجاءت مواعيد دور الـ 32 كالآتي:

الثلاثاء 28 مايو

سيراميكا كليوباترا × مكادي (5 مساء) استاد المقاولون العرب

سموحة × لافيينا (8 مساء) استاد الإسكندرية

زد × الداخلية (8 مساء) استاد السلام

الأربعاء 29 مايو

المقاولون العرب × الترسانة (5 مساء) استاد المقاولون العرب

طلائع الجيش × بورفؤاد (8 مساء) استاد جهاز الرياضة

الأهلي × الألومنيوم (8 مساء) استاد السلام

الخميس 30 مايو

المصري × جمهورية شبين (5 مساء) استاد برج العرب

الزمالك × بروكسي (8 مساء) استاد المقاولون العرب

الإسماعيلي × القناة (8 مساء) استاد الإسماعيلية

الجمعة 31 مايو

البنك الأهلي × بتروجت (5 مساء) استاد المقاولون العرب

بلدية المحلة × الجونة (5 مساء) استاد غزل المحلة

بيراميدز × النصر (8 مساء) استاد الدفاع الجوي

الاتحاد × أبو قير للأسمدة (8 مساء) استاد الإسكندرية

السبت 1 يونيو

فاركو × الواسطى (5 مساء) استاد حرس الحدود

إنبي × النجوم (8 مساء) استاد بتروسبورت

فيوتشر × بترول أسيوط (8 مساء) استاد السلام

وكشف الاتحاد المصري عن اللجوء لوقت إضافي من شوطين مدته نصف ساعة إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل.

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