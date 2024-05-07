إيقاف صالح جمعة 6 أشهر بالدوري العراقي
الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 17:05
كتب : FilGoal
أعلن لجنة الانضباط بالدوري العراقي إيقاف صالح جمعة لاعب الكرخ العراقي لمدة 6 أشهر.
وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي قد قررت إيقاف صالح لمدة 6 أشهر وتوقيع غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي (19 ألف دولار).
وجاءت عقوبة صالح جمعة بسبب استخدام ألفاظ بذيئة وأفعال مهينة ومسيئة والبصق على حكم مباراة فريقه الكرخ ضد النجف.
وانتقل جمعة للكرخ في شهر يناير الماضي قادما من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده معه بالتراضي.
وكان الكرخ قد خسر من النجف بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 26 من الدوري العراقي.
ويحتل الكرخ المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 24 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.
وسجل جمعة هدفا وحيد منذ انضمامه للكرخ في يناير.
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