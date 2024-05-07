إيقاف لابورت وكانتي وحمد الله آسيويا

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوباته بشأن مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حسبما نشرت جريدة اليوم السعودية.

وشملت العقوبات لاعبي النصر واتحاد جدة.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

إيقاف إيمريك لابورت لاعب النصر 3 مباريات بعد طرده أمام العين في ربع نهائي دوري الأبطال.

إيقاف أيمن يحيى لاعب النصر مباراتين بعد طرده أمام العين في ربع نهائي دوري الأبطال.

إيقاف نجولو كانتي لاعب اتحاد جدة مباراتين بعد طرده أمام الهلال في ربع نهائي دوري الأبطال.

إيقاف عبد الرزاق حمد الله 3 مباريات بسبب اشتباكه مع علي البليهي لاعب الهلال في ربع نهائي دوري الأبطال.

يذكر أن الأندية السعودية ودعت المسابقة، بينما تأهل العين الإماراتي للنهائي على حساب الهلال.

ويلتقي العين مع يوكوهاما مارينوس الياباني في النهائي.

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