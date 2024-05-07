غربال وندالا.. في الجول يكشف طاقم حكام مباراتي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 16:13

كتب : محمد عبد العظيم

الدنمارك - فرنسا - الحكم مصطفى غربال

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حكام مباراتي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com إن كاف قد اختار الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة الذهاب على ملعب رادس.

وسيعاون فربال كل من مقرار قوراري وأكرم الزرهوني، بينما يتواجد الليبي معتز إبراهيم كحكم رابع.

أخبار متعلقة:
هالر: لم نأت إلى باريس كسائحين خبر في الجول - إيقاف قيد المصري بسبب رامي البدوي مؤتمر كارباخال: أصبحت من المحاربين القدامى في ريال مدريد.. وسنواجه أسطورة في كرة القدم مؤتمر أنشيلوتي: كورتوا لن يلعب أمام بايرن لهذا السبب

وفي غرفة الفيديو سيكون المباراة الموريتاني دحان بايدة ساليما موكنسانجا من رواندا وجيرسون دوس سانتوس الأنجولي كمساعد ثالث.

ويراقب المباراة المغربي يحيى حدقة.

No description available.

كما علم FilGoal.com إن الكونغولي جان جاك ندالا سيكون حكما لمباراة الإياب على استاد القاهرة.

ويعاون ندالا كل من سورو فتسواني من ليسوتو وسيدو تياما من بوركينا فاسو والحاجي ألاو محمد كحكم رابع.

ويتواجد في غرفة الفيديو كل من لحلو بن براهيم الجزائري ويعاونه الغاني دانييل لاريا وعبد الله محمد من السودان.

No description available.

وسبق لغربال قيادة مباراة نهائية واحدة في دوري أبطال إفريقيا كانت بين الأهلي والزمالك عام 2020 وأنهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب التاسع في تاريخه.

على الجانب الآخر فإن ندالا لم يقود أي مباراة نهائية لدوري أبطال إفريقيا ولكنه قاد 5 مباريات للأهلي أبرزها تتويجه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الرجاء بركلات الترجيح في عام 2022.

ولم يخسر الأهلي في أي مباراة قادها ندالا له خلال الخمس مباريات، إذا فاز 3 مرات وتعادل في مباراتين.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب رادس يوم 18 مايو المقبل، بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 25 مايو.

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا مصطفى غربال جان جاك ندالا
نرشح لكم
نهائي الكونفدرالية - لإنهاء كافة الترتيبات.. عبد الواحد السيد يسبق بعثة الزمالك إلى المغرب منافس الأهلي - الصفاقسي يتقدم بشكوى ضد الترجي بسبب عدد الأجانب لاعب نهضة بركان: لا يمكن الاستهانة بالزمالك ونريد أن نثبت لهم أننا نستحق لقب الكونفدرالية نهائي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في الذهاب.. القناة الناقلة والحكم عضو إدارة بركان: نرحب بالزمالك في المغرب.. ومواجهة الأبيض تكون قوية الكيني بيتر واويرو يقود مواجهة نهضة بركان والزمالك لقجع يكشف حقيقة تدخله لإقامة نهائي الأهلي والوداد بالمغرب.. وفي اختيارات الحكام بـ كاف بعد حسم الدوري السابع تواليا.. صنداونز يجدد تعاقد رونوين ويليامز لـ 2028
أخر الأخبار
بدون الدوليين.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد دور الـ 32 من كأس مصر 3 دقيقة | الدوري المصري
إيقاف صالح جمعة 6 أشهر بالدوري العراقي 19 دقيقة | الوطن العربي
إيقاف لابورت وكانتي وحمد الله آسيويا 29 دقيقة | سعودي في الجول
قائمة ريال مدريد - غياب وحيد في مواجهة بايرن ميونيخ 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تيليجراف: يونايتد لا يخطط لإقالة تين هاج حاليا ساعة | الدوري الإنجليزي
غربال وندالا.. في الجول يكشف طاقم حكام مباراتي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
هالر: لم نأت إلى باريس كسائحين ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - إيقاف قيد المصري بسبب رامي البدوي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 3 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عبد القادر 4 انتهت الدوري المصري – سموحة (1)-(0) الزمالك.. فوز الموج الأرزق