غربال وندالا.. في الجول يكشف طاقم حكام مباراتي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حكام مباراتي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com إن كاف قد اختار الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة الذهاب على ملعب رادس.

وسيعاون فربال كل من مقرار قوراري وأكرم الزرهوني، بينما يتواجد الليبي معتز إبراهيم كحكم رابع.

وفي غرفة الفيديو سيكون المباراة الموريتاني دحان بايدة ساليما موكنسانجا من رواندا وجيرسون دوس سانتوس الأنجولي كمساعد ثالث.

ويراقب المباراة المغربي يحيى حدقة.

كما علم FilGoal.com إن الكونغولي جان جاك ندالا سيكون حكما لمباراة الإياب على استاد القاهرة.

ويعاون ندالا كل من سورو فتسواني من ليسوتو وسيدو تياما من بوركينا فاسو والحاجي ألاو محمد كحكم رابع.

ويتواجد في غرفة الفيديو كل من لحلو بن براهيم الجزائري ويعاونه الغاني دانييل لاريا وعبد الله محمد من السودان.

وسبق لغربال قيادة مباراة نهائية واحدة في دوري أبطال إفريقيا كانت بين الأهلي والزمالك عام 2020 وأنهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب التاسع في تاريخه.

على الجانب الآخر فإن ندالا لم يقود أي مباراة نهائية لدوري أبطال إفريقيا ولكنه قاد 5 مباريات للأهلي أبرزها تتويجه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الرجاء بركلات الترجيح في عام 2022.

ولم يخسر الأهلي في أي مباراة قادها ندالا له خلال الخمس مباريات، إذا فاز 3 مرات وتعادل في مباراتين.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب رادس يوم 18 مايو المقبل، بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 25 مايو.