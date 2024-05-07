تين هاج: الهزيمة الكبيرة أمام بالاس مستحقة.. ولا أفكر في مستقبلي

اعترف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أن أداء الفريق لم يكن جيدا بما يكفي بأي حال من الأحوال، موجهًا الشكر لجماهير فريقه على التشجيع المستمر حتى صافرة النهاية.

وحقق كريستال بالاس فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنها هزيمة كبيرة ومحبطة بكل تأكيد. مع ذلك لا تزال تتبقى لنا 3 مباريات بـ9 نقاط، وعلينا أن نقاتل بقوة من أجل حصد هذه النقاط".

وأضاف "يتعين علينا تصحيح المسار يوم الأحد ضد أرسنال، نحتاج للتعلم من أخطاء مباراة كريستال بالاس وتقديم أداء أفضل".

وتابع المدرب الهولندي "نحن نتحدث عن مانشستر يونايتد، لذا بالطبع يجب أن يكون الأداء أفضل من ذلك".

وشدد "إنها هزيمة مستحقة، واللاعبون الذين لعبوا المباراة كان يجب أن يقدموا أداء أفضل من هذا. هناك دائمًا أسباب للتراجع في المستوى".

وواصل "الكل يرى كم المشاكل التي نعاني منها في خط الدفاع، ولكن في النهاية هذه مشكلتنا وعلينا أن نتعامل معها".

وأكمل "لقد عانينا من مشاكل كبيرة طوال الموسم، وهذه هي الهزيمة الرابعة لنا هذا العام. استطعنا أن نتعامل مع مشاكلنا بشكل جيد عدة مرات، ولكن ليس أمام كريستال بالاس".

وعن مستقبله مع الشياطين الحمر قال "أنا لا أفكر في مستقبلي. مهمتي هي تحضير الفريق للمباريات بأفضل شكل ممكن، وأنا ملتزم بذلك. كما قلت، نحن نعاني من عدة مشاكل كبيرة، وتركيزي ينصب بالكامل على تحسين أداء الفريق. هذا فقط ما أفكر فيه".

وأتم "لا يمكن تحميل لاعب واحد سبب الهزيمة، فهي هزيمة للفريق ككل في النهاية. الفريق يفتقد للتنظيم في بعض الفترات، مثلما حدث في الهدف الأول، وهذا غير مقبول ولا يجب أن يحدث".

سجل رباعية كريستال بالاس في المباراة كل من ميكيل أوليسي الذي أحرز هدفين وجيان فيليب ماتيتا وتيريك ميتشل.

الفوز رفع رصيد كريستال بالاس للنقطة 43 في المركز 14، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 54 في المركز الثامن بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

وحقق كريستال بالاس الفوز على مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

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