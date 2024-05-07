أوروبا تبتعد.. كريستال بالاس يضرب مانشستر يونايتد برباعية ويحقق ما لم يحدث تاريخيا

الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 00:06

كتب : FilGoal

مايكل أوليسي

حقق كريستال بالاس فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل رباعية كريستال بالاس في المباراة كل من ميكيل أوليسي الذي أحرز هدفين وجيان فيليب ماتيتا وتيريك ميتشل.

الفوز رفع رصيد كريستال بالاس للنقطة 43 في المركز 14، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 54 في المركز الثامن بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

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وحقق كريستال بالاس الفوز على مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل

بدأ مانشستر يونايتد بكاسيميرو وجوني إيفانز كقلبي دفاع.

أحداث المباراة

تقدم كريستال بالاس بالهدف الأول عن طريق أوليسي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد المرور بطريقة رائعة من كاسيميرو.

وتعادل كاسيميرو لمانشستر يونايتد في الدقيقة 27 ولكن الهدف لم يحتسب بسبب وجود خطأ على راسموس هويلاند.

وفي الدقيقة 40 أضاف ماتيتا الهدف الثالث بعد المرور من جوني إيفانز قبل أن يسدد بقوة في الزاوية الضيقة للحارس أندري أونانا.

في الشوط الثاني سجل كاسيميرو من جديد ولكن هدفه لم يحتسب من جديد بسبب وجود حالة تسلل.

وسجل ميتشيل الهدف الثالث لكريستال بالاس في الدقيقة 58.

وأنهى أوليسي رباعية كريستال بالاس في الدقيقة 68 بتسديدة صاروخية عجز أونانا عن التعامل معها.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة ضد أرسنال يوم 12 مايو على ملعب أولد ترافورد.

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