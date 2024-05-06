تين هاج: كلمات برونو بشأن مستقبله أُخذت خارج سياقها

يرى إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن كلمات لاعبه برونو فيرنانديز أُخذت من سياقها بشأن البقاء في النادي.

وقال المدير الفني الهولندي للصحفيين: "كلمات بروونو أُخذت خارج سياقها، هو لاعب لمانشستر يونايتد وهو سعيد بوجوده هنا".

وأتم " برونو مقاتل حقيقي ومتاح دائما، لا يفوت أي مباراة ويلعب بمستوى جيد، يحب أن يبقى في مانشستر يونايتد".

وتحدث لاعب الوسط البرتغالي منذ فترة حول احتمالية رحيله في نهاية الموسم.

وقال قائد مانشستر يونايتد لشبكة DAZN: "سأفكر في مستقبلي بنهاية الموسم الحالي وسأضع ذلك في عين الاعتبار".

واختتم "سأبقى في مانشستر يونايتد فقط إذا أراد النادي ذلك وأنا أيضا".

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في صيف 2026 ويوجد خيار لتمديده موسم آخر.

وانضم برونو إلى مانشستر يونايتد من سبورتينج لشبونة في يناير 2020 مقابل 65 مليون يورو.

وشارك برونو في 45 مباراة في جميع البطولات خلال الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد وسجل 15 هدفا وصنع 11.