نهائي الكونفدرالية - لإنهاء كافة الترتيبات.. عبد الواحد السيد يسبق بعثة الزمالك إلى المغرب

الإثنين، 06 مايو 2024 - 19:37

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - البنك الأهلي - عبد الواحد السيد

يغادر الثلاثاء المقبل عبد الواحد السيد مدير الكرة بفريق الزمالك إلى المغرب قبل بعثة الفريق.

ويرافق عبد الواحد السيد كل من سعد عابدين الإداري وشريف صابر الطاه الخاص إلى المغرب.

ويسبق الثلاثي إلى المغرب من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة و ملاعب التدريب وحافلة الفريق.

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ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه نهضة بركان في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم 12 مايو الجاري.

وتستغرق رحلة وفد الزمالك حوالي 13 ساعة منها 5 ساعات رحلة الطيران من مصر إلى المغرب، بجانب 8 ساعات بالسيارة حتى الوصول لمدينة بركان.

كان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر منح اللاعبين راحة اليوم الإثنين من التدريبات الجماعية بعد خوض مباراة سموحة في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويستأنف الزمالك تدريباته الثلاثاء القادم استعدادا للقاء نهضة بركان.

وحقق سموحة أول فوز له على الزمالك في الدوري المصري منذ عامين بالانتصار بهدف دون رد في الجولة 21 من المسابقة.

وانتصر الزمالك في المواجهات الأربعة الأخيرة بين الفريقين، ويعود آخر فوز لسموحة على الأبيض لمواجهة الدور الثاني من موسم 2021-22.

ورفع سموحة رصيده بعد فوزه الثالث تواليا لـ 31 نقطة في المركز الخامس من 20 مباراة.

فيما توقف رصيد الزمالك عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر من 15 مباراة.

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