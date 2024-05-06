منافس الأهلي - الصفاقسي يتقدم بشكوى ضد الترجي بسبب عدد الأجانب

تقدم نادي الصفاقسي بشكوى للاتحاد التونسي لكرة القدم ضد منافسه الترجي وذلك بسبب لائحة اللاعبين الأجانب المقررة في الدوري التونسي.

وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية أن الصفاقسي تقدم بشكوى ضد الترجي، وذلك بداعي الإخلال بلائحة عدد اللاعبين الأجانب لكل فريق.

وتعادل الصفاقسي مع الترجي بهدف لكل فريق قبل أيام، في مرحلة التتويج بالدوري التونسي.

ويستند الصفاقسي في الشكوى على لائحة الأجانب في الدوري التونسي والتي تنص على ضرورة وجود 7 لاعبين يحملون الجنسية التونسية فوق أرض الملعب لكل فريق خلال المباريات.

وهو ما يعتبره الصفاقسي لم يحدث وذلك بسبب طرد أحد لاعبي الترجي في الشوط الأول من المواجهة، ليكمل الترجي المباراة بـ6 لاعبين فقط من تونس و4 لاعبين محترفين.

وطالب الصفاقسي في شكواه باعتباره فائزا بالمباراة وحصد النقاط الثلاثة.

ويتصدر الترجي حاليا مجموعة التتويج بالدوري برصيد 14 نقطة، ويأتي الصفاقسي في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

ويستعد الترجي لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتقام مباراة الذهاب يوم السبت 18 مايو الجاري في ملعب رادس، ومباراة العودة يوم 25 من الشهر ذاته في استاد القاهرة.