فان دايك: التجديد مع ليفربول؟ النادي مشغول في أمور أخرى الآن

الإثنين، 06 مايو 2024 - 18:06

كتب : FilGoal

هدف واحتفال فان دايك لصالح ليفربول أمام شيفيلد

شدد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول أن النادي مشغول في أمور أخرى بعيدا عن تجديد عقده في الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد قائد ليفربول في نهاية الموسم المقبل.

وقال اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "لا توجد أي أخبار حول تجديد عقدي".

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وأضاف "أعتقد أن النادي مشغول جدا بمن سيكون المدرب الجديد وهذا هو التركيز الرئيسي".

وأكمل "عقب نهاية الموسم سيركز النادي على المدرب الجديد، سيكون هناك تحول كبير وأنا جزء من ذلك".

وأنهى حديثه "عندما ينتهي الموسم وتكون هناك أخبار، سنركز على ما سيأتي بعد ذلك، ولكن في الواقع سيكون هناك الكثير من التغييرات، وسيكون الأمر مثيرا للاهتمام، أنا هنا لأكون جزءا من ذلك".

وحسب التقارير الإخبارية فسيكون الهولندي آرني سلوت المدير الفني الحالي لفريق فينورد هو المدرب الجديد لليفربول خلفا ليورجن كلوب.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة.

ليفربول كلوب الدوري الإنجليزي فيرجيل فان دايك سلوت
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