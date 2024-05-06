قبل جولتين من نهاية الموسم.. يونيون برلين يعلن إقالة مدربه

الإثنين، 06 مايو 2024 - 16:57

كتب : FilGoal

جماهير يونيون برلين الألماني

أعلن نادي يونيون برلين الألماني يوم الاثنين إقالة الكرواتي نيناد بيليكا المدير الفني للفريق.

وجاءت إقالة بيليكا قبل جولتين من نهاية موسم الدوري الألماني وصراع يونيون برلين للنجاة من الهبوط.

وأوضح النادي في بيان: "تم الانفصال عن نيناد بيليكا وطاقمه التدريبي يوم الاثنين".

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وأضاف البيان "سيقود ماركو جروت مدرب فريق الشباب الفريق الأول ليونيون برلين في المرحلة الأخيرة من الدوري الألماني".

أواخر نوفمبر الماضي، أعلن نادي يونيون برلين الألماني تعيين الكرواتي نيناد بيليكا كمدير فني للفريق، بعد شهر واحد من إقالته من تدريب نادي طرابزون سبور بسبب تباين النتائج في الدوري التركي.

Nenad Bjelica und Co-Trainer Danijel Jumic

بيليكا قاد تدريب يونيون برلين خلفا للمقال أورس فيشر.

وترك نيناد الفريق وهو في المركز الـ15 من أصل 18 فريقا.

ويبلغ رصيد يونيون برلين 30 نقطة، بفارق نقطة عن مراكز الهبوط، قبل جولتين من نهاية الموسم.

يونيون برلين نيناد بيليكا
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