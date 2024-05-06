مؤتمر لويس إنريكي: سان جيرمان سيقاتل من أجل العبور للنهائي

يثق لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان في قدرة فريقه على القتال من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، حين يواجه بروسيا دورتموند يوم الثلاثاء.

ويحل دورتموند ضيفا على سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في الذهاب 1-0.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي: "نحن بحاجة إلى اللعب بنسبة 100%، مع التركيز على الجانبين الهجومي والدفاعي".

وأضاف "ستكون مباراة صعبة ولكننا سنخوضها على أرضنا وبين جماهيرنا".

"دورتموند سيضغط بقوة، لذلك سيكون هناك بالتأكيد مساحة بين الخطوط".

وأكمل "دور المشجعين سيكون حاسما، الجماهير ستكون خلفنا بالكامل، كما كانت طوال الموسم".

وتابع المدرب الإسباني "أثق بأن فريقي سيقاتل، هدفنا الاحتفال بالتأهل إلى النهائي بين جماهيرنا".

واستمر "يتعين علينا أن نكون أفضل من خصمنا حتى نفوز".

وواصل "إذا استقبلنا هدفًا، فلا يهم. علينا أن نبقى هادئين كما فعلنا أمام برشلونة. أعتقد أنها ستكون مباراة عالية المستوى، وستكون تنافسية للغاية، كما حدث في مباراة الذهاب".

وشدد لويس إنريكي "نريد أن نذهب إلى النهائي، لكن لتحقيق ذلك يجب أن نكون أفضل من فريق بروسيا دورتموند الرائع".

وأتم "إذا فشلنا سنشعر بالإحباط بكل تأكيد، لكنها ليست النهاية وسنحاول في المرات المقبلة".

الفائز من المواجهة سيلعب المباراة النهائية يوم 1 يونيو المقبل في ويمبلي ضد الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 2-2 في ميونيخ.

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