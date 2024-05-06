لاعب نهضة بركان: لا يمكن الاستهانة بالزمالك ونريد أن نثبت لهم أننا نستحق لقب الكونفدرالية

وعد ياسين لبحيري لاعب وسط نهضة بركان جماهيره ببذل أقصى جهد للفريق من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية.

ياسين البحيري النادي : نهضة بركان نهضة بركان

ويلعب نهضة بركان أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية، وتستضيف المغرب مباراة الذهاب الأحد المقبل بينما الإياب بعد أسبوع في القاهرة.

وأشاد لبحيري بقوة فريق الزمالك وشدد على ضرورة إثبات أن نهضة بركان يستحق التتويج.

وقال ياسين لبحيري لاعب نهضة بركان لصحيفة المنتخب المغربية: "نهضة بركان قادر على ترك بصمة واضحة في نهائي كأس الكونفدرالية عند مواجهة الزمالك، لدينا طموح بإنهاء الموسم بلقب قاري".

وتابع "معين الشعباني قادر على خلق فريق تنافسي، وحظوظنا متساوية مع الزمالك أحد أكبر الأندية العربية والإفريقية والذي يمتلك تاريخا حافلا من الألقاب".

وشدد لبحيري "سنقدم أقصى مجهود للتتويج بالكونفدرالية، لنثبت للجميع أننا فريق مجتهد ومن الأندية التي باتت تملك تاريخا بالقارة الإفريقية".

أما عن نصف النهائي فأوضح "انسحاب اتحاد العاصمة يجعلنا متحمسين إن شاء الله للتتويج باللقب القاري، وللأسف جيراننا حاولوا حشر أنفسهم في أمور لا تخصهم، وظلموا لاعبي اتحاد العاصمة الذين كانوا يطمحون للعب كرة القدم وسيتعرض الفريق لعقوبات من كاف".

وشدد لاعب نهضة بركان "لا يمكن الاستهانة بالزمالك أبدا، هذا الفريق يملك لاعبين مميزين، والمباراة ستكون صعبة، وعلينا التضحية أكثر كي نسعد جماهيرنا الذي يدعمنا طوال مشوار البطولة".

وواصل "يجب أن نؤكد للزمالك أننا فريق يستحق التتويج، على الأقل علينا تقديم أفضل أداء لننهي الموسم بلقب".

واختتم لبحيري تصريحاته "الشعباني مدرب متفهم وقريب جدا من لاعبيه ولديه شخصية قوية تنعكس بالإيجاب على الفريق، أتمنى له التوفيق لنتوج بلقب الكونفدرالية، واستمراره لأطول فترة ممكنة سيجعله قادرا على كسب تحديات صعبة وحال التتويج سيفتح أمامه الأبواب للتتويج بألقاب أخرى".

وشهدت آخر مواجهات الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية، خسارة الأبيض أمام سموحة بهدف دون مقابل في مباراة شهدت إراحة عدد من اللاعبين.

بينما يختتم نهضة بركان مبارياته مساء اليوم الإثنين بمواجهة المغرب التطواني في الدوري المغربي.

وانتقل لبحيري إلى نهضة بركان في صيف 2022 ولعب في جميع مباريات الفريق بالكونفدرالية هذا الموسم.

وساهم لبحيري في هدف وحيد عندما صنع هدفا في فوز نهضة بركان على استاد مالي بثلاثة أهداف دون مقابل.