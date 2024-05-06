تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 06 مايو 2024 - 11:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد توتنام

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك توتنام في المباراة التي شهدت تألقه من جديد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على ضيفه توتنام 4-2 ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام توتنام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.4 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان هارفي إليوت بمتوسط تقييم بلغ 8.8 درجة.

وسجل صلاح 25 هدفا في 41 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 347 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 211 هدفا وصنع 92 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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