مواعيد مباريات الإثنين 6 مايو 2024.. مواجهتان في الدوري وقمة السلة

تختتم منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري بمواجهتين مساء اليوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024.

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الدوري المصري

يستضيف بيراميدز فريق مودرن فيوتشر في تمام السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يلعب المصري أمام طلائع الجيش على استاد برج العرب.

ويذاع اللقاء على قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على فريق كريستال بالاس في ختام منافسات الجولة 36.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

يستضيف أهلي جدة فريق الهلال في المباراة المؤجلة من الجولة 28 بالمسابقة.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة SSC Sport 1.

كرة سلة

تنطلق سلسلة نصف نهائي دوري السوبر المصري بمواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام التاسعة مساء.

وتستضيف صالة برج العرب مباريات السلسلة.

وتقام سلسلة نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.