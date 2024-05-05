مدير بايرن: يجب أن نضع فيرتز في الاعتبار إذا كان متاحا ولكن

رفض ماكس إيبيرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ استبعاد التعاقد مع فلوريان فيرت لاعب باير ليفركوزن في عام 2025.

ويعتبر فلوريان فيرتز من أبرز لاعبي باير ليفركوزن ومساهم رئيسي في التتويج بالدوري الألماني بعد 11 عاما من فوز باير ميونيخ باللقب على التوالي.

وقال إيبيرل لقناة فيلت الألمانية: "فيرتز هدفنا في 2025؟ عندما يكون لاعبا مثل فيرتز متاحا، يجب أن نضعه في الاعتبار دائما".

وأنهى حديثه قائلا: "لكن لاعب مثله يمكن يرفضنا، سنرى ما سيحدث مستقبلا".

وأفادت شبكة سكاي سبورت أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما لا يمكن المساس به هذا الصيف للعب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الألماني حسب موقع ترانسفير ماركت 110 مليون يورو.

وينتهي عقد فيرتز مع النادي في 2027 ولا يوجد فيه شرط جزائي.

ولعب فيرتز مع ليفركوزن 45 مباراة خلال الموسم الحالي مسجلا 18 هدفا وصنع 19 آخرين.