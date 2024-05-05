الهاني سليمان: فزنا على الزمالك رغم الغيابات.. ولعبنا جيدا بعد طرد حسام حسن

شدد الهاني سليمان حارس مرمى سموحة على أن فريقه لعب بطريقة جيدة ونفذ تعليمات المدير الفني أحمد سامي أمام الزمالك مما أدى إلى فوز فريقه.

وقال الهاني سليمان عبر أون تايم سبورتس: "سموحة به العديد من الغيابات لكننا في النهاية كنا نلعب ضد الزمالك".

وأضاف "أحمد سامي منذ فترة يدربنا على طريقة لعب معينة واستطعنا تنفيذ هذه الطريقة أمام الزمالك وحققنا الفوز".

وواصل "نقاط مباراة الزمالك ستضع سموحة في مركز جيد بجدول ترتيب الدوري".

وأتم تصريحاته "لعبنا جيد جدا طوال المباراة خاصة بعد طرد حسام حسن".

وحقق سموحة أول فوز له على الزمالك في الدوري المصري منذ عامين بالانتصار بهدف دون رد في الجولة 21 من المسابقة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد أبو بكر ليادي.

وانتصر الزمالك في المواجهات الأربعة الأخيرة بين الفريقين، ويعود آخر فوز لسموحة على الأبيض لمواجهة الدور الثاني من موسم 2021-22.

ورفع سموحة رصيده بعد فوزه الثالث تواليا لـ 31 نقطة في المركز الخامس من 20 مباراة.

فيما توقف رصيد الزمالك عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر من 15 مباراة.