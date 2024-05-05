نهائي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في الذهاب.. القناة الناقلة والمعلق والحكم

يخوض الزمالك نهائي الكونفدرالية الإفريقية ضد نهضة بركان المغربي في ظل بحثه عن اللقب القاري الثاني.

وتأهل الزمالك للنهائي بالفوز على دريمز الغاني بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

فيما تفوق نهضة بركان بنتيجة 6-0 في مجموع المباراتين اعتباريا ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

وخسر الزمالك في مباراته الأخيرة قبل لقاء الذهاب بنتيجة 1-0 من سموحة في الجولة 21 من الدوري المصري.

فيما سيخوض نهضة بركان لقاءَ يوم الثلاثاء 7 مايو ضد المغرب التطواني في الجولة 26 من الدوري المغربي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي الفريقان في ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 12 مايو.

وتقام المباراة على ملعب بلدية بركان والذي أُفتتح عام 2014، ويتسع لـ 10 آلاف مشجع.

وسيبدأ اللقاء في العاشرة مساءَ بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 6.

ويعلق على المباراة جواد بده، ومحمد فوزي

وسيلتقي الفريقان مجددا في استاد القاهرة يوم الأحد الموالي الموافق 19 مايو إيابا لحسم اللقب.

الحكم

يدير الكيني بيتر واويرو كاماكو المباراة ويعاونه جيلبر كيبوكيتش وستيفن إليزار.

ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم لتقنية الفيديو ويعاونه توم أبينجيل وديانا شيكوتيشا.

ولم يسبق لواويرو قيادة أي مباراة للزمالك من قبل بينما قاد 6 مباريات للفرق المصرية.

في المقابل أدارة واويرو مباراة واحدة من قبل لنهضة بركان كانت بعام 2020 ضد لوتو لوبو وانتهت بفوز الفريق المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الزمالك مع نهضة بركان من قبل في نهائي نسخة 2019 للكونفدرالية.

وفاز نهضة بركان أمام أنصاره بهدف لابا كودجو ذهابا، وبنفس النتيجة فاز الزمالك إيابا بهدف محمود علاء، وحسمت ركلات الترجيح اللقب للأبيض.