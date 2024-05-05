مؤتمر جوميز: أتحمل المسؤولية أمام سموحة.. وشحاتة قدم مباراة جيدة

الأحد، 05 مايو 2024 - 21:55

كتب : أحمد شوقي صلاح

جوزيه جوميز - أحمد مجدي

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك تحمله مسؤولية التشكيل والخسارة ضد سموحة في الجولة 21 من الدوري المصري.

وخسر الزمالك بهدف دون رد من سموحة في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

وقال جوزيه جوميز في المؤتمر الصحفي: "كنا نأمل تحقيق الفوز، وتحكمنا في المباراة ولم نستغل الاستحواذ ونسجل، الفريق قدم مباراة جيدة وهذه كرة القدم، من الممكن أن تقدم مباريات جيدة ولا تفوز".

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وأكمل "البعض يهاجم بسبب عدم الدفع باللاعبين الأساسيين، هذا قراري وأتحمل مسؤوليته لأنني أختار التشكيل الأنسب لكل مباراة، وهناك أسباب لعدم الدفع ببعض الأساسيين أبرزها ضغط المباريات لأننا خضنا مباراة منذ 72 ساعة وهو وقت قليل للاستشفاء، مما دفعني لإجراء بعض التعديلات على التشكيل".

وأضاف "لدي عدد من اللاعبين الجيدين وليس فقط الـ 11 لاعب الذين يشاركون بصورة أساسية".

وأردف "محمد شحاتة لم يكن ظهير أيمن قبل لقاء اليوم ولكنه قدم مباراة جيدة، وأي شخص لديه دوافع غير جيدة سيحمل مشاركته مسؤولية الخسارة ولكنه قدم مباراة أكثر من جيدة".

وأوضح "عمر جابر وأحمد فتوح يعانيان من الإرهاق، وإذا شارك اللاعبان بصورة أساسية وتعرض أي منهما للإصابة كان الجهاز الفني سيتعرض للهجوم".

وواصل "كرتنا الهجومية اليوم لم تنجح في حسم المباراة وأعترف بعدم الفاعلية، ولكن بعيدا عن هذه المباراة فنحن نقدم مباريات هجومية جيدة وهناك تكتيك ننفذه".

وأتم "اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية اليوم ظهروا بصورة جيدة وكانوا مطالبين بالفاعلية في الثلث الأخير من الملعب لترجمة السيطرة لأهداف، والهدف الذي استقبله مرمانا جاء نتيجة خطأ دفاعي".

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