كلوب: صلاح كان رائعا أمام توتنام وأنا سعيد لأجله

الأحد، 05 مايو 2024 - 21:14

كتب : FilGoal

يورجن كلوب مع محمد صلاح

عبر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن رضاه بما قدمه محمد صلاح نجم فريقه أمام توتنام.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وفاز ليفربول على توتنام برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 36 للدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب أنفيلد.

وقال كلوب عبر سكاي سبورتس: "محمد صلاح كان رائعا أمام توتنام، لعب مباراة جيدة حقا وكون ثنائية رائعة مع هارفي إيليوت وكنت سعيدا من أجله".

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وأضاف "لا أحد من اللاعبين يريد أن يلعب بشكل سيئ، وصلاح أظهر ما هو قادر على فعله".

وأتم تصريحاته "سأكذب إذا قلت إنني في قمة مشاعري، لدي مباراة أخرى هنا وبعد أسبوعين سيكون آخر يوم لي مع ليفربول، قلت ذلك من قبل أنا أحب كل شيء في هذا النادي، سنرى كيف ستكون هذه المباراة ربما تتساقط الأمطار وقتها ولا يمكننا البقاء في الملعب لفترة طويلة".

وسجل صلاح هدف وصنع آخر في فوز ليفربول على توتنام.

وأصبح صلاح أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف في شباك توتنام برصيد 9 أهداف، متفوقا على روجر هانت وكيني دالجليش وإيان راش (8 أهداف).

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