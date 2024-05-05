جاكبو: الجميع يدرك وضع ليفربول مع رحيل كلوب

عبر كودي جاكبو لاعب ليفربول عن سعادته بعودة فريقه للانتصارات من جديد في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الفوز على توتنام.

كودي جاكبو النادي : ليفربول ليفربول

وفاز ليفربول على توتنام برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 36 للدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب أنفيلد.

وقال جاكبو عقب المباراة لـ بي بي سي: "الأسابيع السابقة كانت مخيبة للآمال بالنسبة لنا، لم نتمكن من تحقيق النتائج التي كنا نريدها، ولكن اليوم الفريق قدم مستوى جيد".

وأضاف "اليوم أردنا الاستمتاع واللعب من أجل تسجيل الأهداف والدفاع بقوة وكانت النتيجة جيدة جدا".

وأكمل "سعيد للغاية بهدفي في توتنام، كانت ضربة رأسية رائعة".

وأتم تصريحاته "الجميع يدرك وضع ليفربول مع رحيل كلوب بنهاية الموسم، أردنا إظهار ذلك للجمهور وللمدرب وهذا ما فعلناه اليوم".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 78 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.