غياب الشيبي وعودة لاكاي في قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر

الأحد، 05 مايو 2024 - 20:53

كتب : بسام أبوبكر

محمد الشيبي - بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة فريقه لمباراة مودرن فيوتشر.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز منافسه مودرن فيوتشر في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري الإثنين المقبل.

ويغيب محمد الشيبي بسبب تراكم الإنذارات عن القائمة.

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وعاد فخري لاكاي للقائمة مرة أخرى بعد غيابه أمام إنبي في المباراة الماضية إذ غاب بسبب تراكم الإنذارات.

كما يفتقد الفريق لجهود ثلاثة لاعبين آخرين بسبب الإصابة وهم محمود زلاكة والذي يعاني من مزق في عضلة السمانة ويتم تجيزه حاليا مع الجهاز الطبي، وعلي جبر الذي يعاني من آلام في منطقة الحوض منذ فترة ويتم تجهيزه ببرنامج تأهيلي مكثف، وإسلام عيسى الذي أصيب بخلع في الإصبع الأكبر بالقدم اليسرى، وحصل على راحة لحين التعافي وبدء برنامج التأهيل.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - عمر رمضان - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي
ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة.
بيراميدز مودرن فيوتشر محمد الشيبي فخري لاكاي
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