عاد للتسجيل وصناعة الأهداف.. صلاح يقود ليفربول لفوز مثير على توتنام برباعية

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على توتنام برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 36 للدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب أنفيلد.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 78 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

وبفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر، بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 60 في المركز الخامس.

خماسية ليفربول سجلها محمد صلاح وكودي جاكبو وهارفي إيليوت وأندي روبرتسون.

وسجل لتوتنام كل من ريتشارليسون وسون هيونج مين.

وصف المباراة

بدأت المباراة بهجوم قوي من ليفربول وسدد محمد صلاح كرة من ناحية اليمين اصطدمت في العارضة في الدقيقة 8.

واستمر صلاح في تهديد المرمى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس فيكاريو ثم ارتدت إلى هارفي إيليوت الذي تابعها بتسديدة أبعدها الدفاع من أمام المرمى.

وأسفرت الفرصة الثالثة لليفربول عن الهدف الأول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 16.

video:1

Goal! 🇪🇬👑



Mo Salah is back in the lineup, and Mo Salah scores! That's his 12th goal of his career against Spurs! #beINPL #LIVTOT #LFC pic.twitter.com/XmpEKdhzkJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 5, 2024

وأصبح صلاح أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف في شباك توتنام برصيد 9 أهداف، متفوقا على روجر هانت وكيني دالجليش وإيان راش (8 أهداف).

وجاء الهدف بعد عرضية من كودي جاكبو قابلها محمد صلاح بضربة رأسية سكنت الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول أضاف أندي روبرتسون هدف ليفربول الثاني بمتابعة للكرة أمام المرمى بعدما ارتدت من الحارس عقب تسديدة محمد صلاح.

لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني أضاف كودي جاكبو هدف ليفربول الثالث بضربة رأسية في الدقيقة 50 بعد عرضية من هارفي إيليوت.

وجاء الدور على إيليوت ليسجل هدف ليفربول الرابع في الدقيقة 60 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من صلاح.

video:2

وبدأ توتنام في الاستفاقة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 73 عن طريق البديل ريتشارليسون بعد عرضية من جونسون.

وأضاف سون هيونج مين الهدف الثاني لتوتنام في الدقيقة 77 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ريتشارليسون.

وكاد صلاح أن يسجل الهدف الثاني له والخامس لليفربول في الدقيقة 80 بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى لكنه سدد الهواء بدلا من الكرة التي مرت إلى خارج الملعب.

واستمرت محاولات ليفربول لتسجيل الهدف الخامس في ظل اندافع توتنام لكن المهاجم البديل داروين نونيز تكفل بإهدار كل الفرص التي أتيحت لفريقه، لتنتهي المباراة بفوز رفاق صلاح برباعية مقابل هدفين.