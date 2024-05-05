التشكيل - أنور أساسي مع البنك الأهلي.. وثلاثي هجومي لإنبي

أعلن كل من السيد ياسين مدرب إنبي وطارق مصطفى مصطفى مدرب البنك الأهلي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستدمع بينهما بعد قليل.

ويلعب البنك الأهلي مع إنبي على استاد القاهرة في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب إنبي بثلاثي هجومي مكون من أحمد أمين قفة ومصطفى شكشك ومحمد حمدي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عبد الرحمن سمير.

الدفاع: أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد حامد.

الوسط: علي فوزي – مصطفى دويدار – مودي ناصر – أحمد يوسف.

الهجوم: مصطفى شكشك – أحمد أمين قفة – محمد حمدي.

ويقود ياو أنور هجوم البنك الأهلي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: حسن شاهين.

الدفاع: محمد بسيوني – أيمن أشرف – محمود الجزار – إسحاقو يعقوبو.

الوسط: سعيدو سيمبوري – أحمد ربيع – أحمد مدبولي.

الهجوم: إبراهيم حسن – ياو أنور – كريم بامبو.

ويحتل البنك الأهلي المركز 15 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز الخامس برصيد 29 نقطة.