التشكيل - أنور أساسي مع البنك الأهلي.. وثلاثي هجومي لإنبي

الأحد، 05 مايو 2024 - 18:40

كتب : FilGoal

إنبي - البنك الأهلي

أعلن كل من السيد ياسين مدرب إنبي وطارق مصطفى مصطفى مدرب البنك الأهلي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستدمع بينهما بعد قليل.

ويلعب البنك الأهلي مع إنبي على استاد القاهرة في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب إنبي بثلاثي هجومي مكون من أحمد أمين قفة ومصطفى شكشك ومحمد حمدي.

أخبار متعلقة:
انتهت الدولي الألماني - فرانكفورت (1)-(5) ليفركوزن مدير دورتموند: نرغب في بقاء سانشو وهذا موقف يونايتد تشكيل سموحة - حسام حسن يقود الهجوم.. وإسلام جابر ظهير أيسر ضد الزمالك

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عبد الرحمن سمير.

الدفاع: أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد حامد.

الوسط: علي فوزي – مصطفى دويدار – مودي ناصر – أحمد يوسف.

الهجوم: مصطفى شكشك – أحمد أمين قفة – محمد حمدي.

ويقود ياو أنور هجوم البنك الأهلي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: حسن شاهين.

الدفاع: محمد بسيوني – أيمن أشرف – محمود الجزار – إسحاقو يعقوبو.

الوسط: سعيدو سيمبوري – أحمد ربيع – أحمد مدبولي.

الهجوم: إبراهيم حسن – ياو أنور – كريم بامبو.

ويحتل البنك الأهلي المركز 15 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

إنبي الدوري المصري الممتاز البنك الأهلي
نرشح لكم
قلاوة: درسنا الزمالك جيدا ولذلك حققنا الفوز عليه الهاني سليمان: فزنا على الزمالك رغم الغيابات.. ولعبنا جيدا بعد طرد حسام حسن مؤتمر جوميز: أتحمل المسؤولية أمام سموحة.. وشحاتة قدم مباراة جيدة سامي: سأفعل ذلك لو كنت مكان جوميز.. ولعبنا بنفس الطريقة ضد الزمالك الخسارة الأكبر منذ صعوده.. البنك الأهلي يسقط ضد إنبي بخماسية سموحة ينتصر على الزمالك بهدف ليادي الأول في الدوري غياب الشيبي وعودة لاكاي في قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر بوكيتينو: بدأنا في استعادة الثقة على ملعبنا.. وهذا شرط التأهل لأوروبا
أخر الأخبار
قلاوة: درسنا الزمالك جيدا ولذلك حققنا الفوز عليه دقيقة | الدوري المصري
مدير بايرن: يجب أن نضع فيرتز في الاعتبار إذا كان متاحا ولكن 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
الهاني سليمان: فزنا على الزمالك رغم الغيابات.. ولعبنا جيدا بعد طرد حسام حسن 31 دقيقة | الدوري المصري
نهائي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في الذهاب.. القناة الناقلة والحكم 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
جالتييه: اهتمام ميلان بي ممتع للغاية.. وأعتقد أنهم اختاروا المدرب الجديد 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوميز: أتحمل المسؤولية أمام سموحة.. وشحاتة قدم مباراة جيدة 51 دقيقة | الدوري المصري
سامي: سأفعل ذلك لو كنت مكان جوميز.. ولعبنا بنفس الطريقة ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
بوستيكوجلو: خسرنا بنتيجة كبيرة لكن على الأقل لعبنا كرة القدم التي نريدها ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 نهائي كونفدرالية مكرر.. موعد مباراتي الزمالك ضد نهضة بركان 3 إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات 4 آلان شيرار: رد فعل صلاح تجاه كلوب هو التصرف الصحيح