انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (4)-(2) توتنام.. فوز رفاق صلاح
الأحد، 05 مايو 2024 - 18:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد توتنام في الدوري الإنجليزي.
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ق 80: ماذا أهدرت يا صلاح
ق 77: جوووووول الثاني من سون
ق 73: جوووووول ريتشارليسون والأول
ق 60: جووووول إليوت والرابع
ق 50: جووووووول جاكبو والثالث
ق 45: جوووووول الثاني من روبرتسون
ق 44: تسديدة من إليوت والحارس يتصدى له
ق 16: جوووووووووووول صلاح والأول بضربة رأسية
ق 14: أوووووووووووه القائم يمنع صلاح المتسلل
ق 9: صلاح يسدد والحارس يتصدى ويتابعها إليوت والدفاع يبعدها
ق 8: صلاح يسدد في العارضة
انطلاق المباراة
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