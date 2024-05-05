انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (4)-(2) توتنام.. فوز رفاق صلاح

الأحد، 05 مايو 2024 - 18:12

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد توتنام في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 80: ماذا أهدرت يا صلاح

ق 77: جوووووول الثاني من سون

ق 73: جوووووول ريتشارليسون والأول

ق 60: جووووول إليوت والرابع

ق 50: جووووووول جاكبو والثالث

ق 45: جوووووول الثاني من روبرتسون

ق 44: تسديدة من إليوت والحارس يتصدى له

ق 16: جوووووووووووول صلاح والأول بضربة رأسية

ق 14: أوووووووووووه القائم يمنع صلاح المتسلل

ق 9: صلاح يسدد والحارس يتصدى ويتابعها إليوت والدفاع يبعدها

ق 8: صلاح يسدد في العارضة

انطلاق المباراة

ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي
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