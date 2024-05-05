التشكيل - محمد صلاح أساسي مع ليفربول.. وسون يقود توتنام

الأحد، 05 مايو 2024 - 17:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ولاسك

عاد محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول من جديد والظهور في التشكيل الأساسي أمام توتنام.

ويلعب ليفربول ضد توتنام في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

ودفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بـ محمد صلاح في التشكيل الأساسي، بعدما جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد وست هام.

أخبار متعلقة:
طرابزون يعلن إصابة تريزيجيه مجددا الهلال يطلب التتويج بالدوري السعودي في ملعب المملكة أرينا تنس - ميار شريف تحصد وصافة بطولة كتالونيا

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جاريل كوانساه – أندي روبرتسون

الوسط: واتارو إندو – هارفي إليوت – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز

بينما جاء تشكيل توتنام كالآتي:

المرمى: فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو – كريستيان روميرو – ريكي فان دي فين – إيمرسون رويال

الوسط: رودريجو بينتاكور – إيف بيسوما – بابي سار

الهجوم: كولوسفيسكي – سون هيونج مين – برنان جونسون

ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، ويأتي توتنام في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

ليفربول الدوري الإنجليزي توتنام محمد صلاح
نرشح لكم
انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (5)-(0) وست هام تشكيل تشيلسي - عودة تياجو سيلفا لمواجهة وست هام سكاي: تشيلسي يعرض لوكاكو على نابولي كجزء من صفقة ضم أوسيمين رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام توتنام جوارديولا يوضح سبب غضب هالاند عند استبداله ضد ولفرهامبتون سوبر هالاند يقود مانشستر سيتي لاكتساح ولفرهامبتون وتشديد الخناق على أرسنال انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (5)-(1) ولفرهامبتون.. سوبر هالاند مواجهة أمريكية منتظرة.. برمنجهام سيتي يهبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 29 عاما
أخر الأخبار
مرموش أساسي مع فرانكفورت في مواجهة ليفركوزن 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - محمد صلاح أساسي مع ليفربول.. وسون يقود توتنام 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طرابزون يعلن إصابة تريزيجيه مجددا 22 دقيقة | المحترفون
الهلال يطلب التتويج بالدوري السعودي في ملعب المملكة أرينا ساعة | سعودي في الجول
تنس - ميار شريف تحصد وصافة بطولة كتالونيا ساعة | رياضات أخرى
بايرن يستعيد نجميه قبل مواجهة ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (5)-(0) وست هام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
إيندهوفن يتوج بالدوري الهولندي قبل جولتين من نهاية الموسم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية 3 انتهت نهائي كأس الطائرة – الأهلي (3)-(1) الزمالك.. الأحمر يحسم اللقب 4 نصف نهائي الكونفدرالية - مغادرة بركان واتحاد العاصمة للملعب والتأكد من عدم إقامة المباراة