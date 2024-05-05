التشكيل - محمد صلاح أساسي مع ليفربول.. وسون يقود توتنام

عاد محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول من جديد والظهور في التشكيل الأساسي أمام توتنام.

ويلعب ليفربول ضد توتنام في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

ودفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بـ محمد صلاح في التشكيل الأساسي، بعدما جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد وست هام.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جاريل كوانساه – أندي روبرتسون

الوسط: واتارو إندو – هارفي إليوت – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز

بينما جاء تشكيل توتنام كالآتي:

المرمى: فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو – كريستيان روميرو – ريكي فان دي فين – إيمرسون رويال

الوسط: رودريجو بينتاكور – إيف بيسوما – بابي سار

الهجوم: كولوسفيسكي – سون هيونج مين – برنان جونسون

ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، ويأتي توتنام في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.