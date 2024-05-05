الهلال يطلب التتويج بالدوري السعودي في ملعب المملكة أرينا

الأحد، 05 مايو 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

المملكة أرينا

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الهلال يتجه ل طلب تتويج الفريق بلقب الدوري السعودي في الجولة قبل الأخيرة من منافسات النسخة الجارية.

ويحتاج الأزرق إلى 4 نقاط من أجل تحقيق اللقب، إذا فاز وتعادل في مباراتيه المقبلتين، أمام أهلي جدة والحزم يومي الاثنين والسبت.

وأوضح التقرير أن نادي الهلال سيطلب أن يتمّ تتويجه باللقب في ملعبه الجديد المملكة أرينا، أمام الطائي في الجولة قبل الأخيرة.

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ماذا يحتاج الهلال للتتويج بالدوري السعودي

وأفاد التقرير بأن تتويج الهلال في ملعبه، سيتوقف على جاهزية أرضيته ومرافقه للحدث الضخم، وإذا تعذر ذلك، فسيتم خوض مباراة الطائي على ملعب الملز، وتتويج الفريق هناك.

وكانت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي قد أعلنت يوم 1 مايو، نقل مباراة فريق الهلال وضيفه الحزم المقرر إقامتها يوم السبت 11 مايو من ملعب المملكة أرينا إلى مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الملز.

وجاء قرار إدارة المسابقات بتغيير ملعب المباراة بناء على طلب الهلال، لاستضافة ملعبه المملكة أرينا بطولة حلبة النار RING OF FIRE للملاكمة.

وتأتي مباريات الهلال المتبقية على النحو التالي:-

مؤجلة من الجولة 28: أهلي جدة خارج ملعبه

الجولة 31: الحزم على ملعبه

الجولة 32: النصر خارج ملعبه

الجولة 33: الطائي على ملعبه

الجولة 34: الوحدة خارج ملعبه

وينتهي موسم الدوري السعودي يوم 27 مايو.

الهلال الدوري السعودي
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