ماذا يحتاج الهلال للتتويج بالدوري السعودي

اقترب الهلال من حصد لقب الدوري السعودي قبل عدة جولات من نهاية المسابقة، فكيف ومتى يحقق اللقب حسابيا.

فقد واصل الهلال تحقيق الأرقام القياسية في منافسات الموسم الحالي بالدوري السعودي حين فاز على التعاون 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 30.

رصيد الهلال بلغ 83 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق 9 نقاط عن ملاحقه النصر مع مباراة مؤجلة، قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

وبذلك أصبح الهلال على بعد 4 نقاط من تحقيق اللقب بشكل رسمي.

ففي حالة حصد 4 نقاط من مبارياته المقبلة سيرفع الهلال رصيده إلى 87 نقطة، وهو الرصيد الذي لا يمكن للنصر الوصول إليه لو فاز بكل مبارياته الـ4 المتبقية.

ويلعب الهلال مباراته المؤجلة ضد أهلي جدة يوم الاثنين، وفي حالة الفوز سيضع يدا على اللقب، إذ يصل الفارق مع النصر إلى 12 نقطة قبل 4 مباريات من نهاية السباق.

ويحسم اللقب بشكل رسمي للهلال في حالة تعثر النصر أمام الأخدود يوم الخميس المقبل، في حالة فوز النصر، يكفي للهلال التعادل مع الحزم للتتويج باللقب.

وتأتي مباريات الهلال المتبقية على النحو التالي:-

مؤجلة من الجولة 28: أهلي جدة خارج ملعبه

الجولة 31: الحزم على ملعبه

الجولة 32: النصر خارج ملعبه

الجولة 33: الطائي على ملعبه

الجولة 34: الوحدة خارج ملعبه

فيما تأتي مباريات النصر المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 31: الأخدود خارج ملعبه

الجولة 32: الهلال على ملعبه

الجولة 33: الرياض خارج ملعبه

الجولة 34: اتحاد جدة على ملعبه

وينتهي موسم الدوري السعودي يوم 27 مايو.

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