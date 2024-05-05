انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (5)-(0) وست هام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق81. جوووووول خاامس لتشيلسي عن طريق نيكولاس جاكسون.

ق47. جوووول رااااابع لتشيلسي عن طريق جاكسون مارتينيز بعد تمريرة من مادويكي أمام المرمى الخالي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. العارضة تمنع الهدف الأول لوست هام بتسديدة من بوين.

ق35. جوووووول ثااالث لتشيلسي عن طريق مادويكي.

ق30. جووووول الثااني لتشيلسي عن طريق جالاجير بتسديدة رائعة.

ق14. جووووول أول لتشيلسي عن طريق بالمر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل